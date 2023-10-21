ЕС и США захотели передавать Украине доходы компаний от замороженных активов РФ
Евросоюз и США изучат способы передачи Украине доходов частных компаний, полученных от замороженных российских активов. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Евросоюза и США.
«В качестве наших мер помощи Украине в краткосрочном периоде мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины», - сказано в итоговом документе.
Лидеры Евросоюза год назад поручили ЕК изыскать способы использовать замороженные активы РФ для финансирования восстановления Украины. Министры финансов стран G7 постановили, что замороженные в их странах активы России на сумму около 280 миллиардов долларов оставят замороженными до выплаты компенсаций Украине. Европейские чиновники объявили, что продолжат вводить против России экономические санкции, чтобы подорвать ее возможности вести антиукраинскую кампанию.