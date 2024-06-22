22 июня 2024, 20:01

ЕС и США пытались отдалить Вучича от Путина. Как это делали?

РИА «Новости»
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Financial Times раскрыла многолетние попытки Европы и США отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента России Владимира Путина. Об этом изданию рассказал неназванный западный дипломат.

Источник газеты подчеркнул, что ключевую роль по решению этой «задачи» получил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Он приехал в страну спустя месяц после начала спецоперации России. Власти Сербии тогда отказались поддерживать антироссийские санкции и не прекратили авиасообщение со страной.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы», - подчеркнул собеседник FT.

И, по его оценке, послу это удалось. В качестве аргумента источник указал, что сербский лидер в течение «многих лет» не звонил президенту РФ.

«И конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», - добавил источник газеты.

Речь идет об экспортированных Западу сербских боеприпасах на 800 миллионов евро, которые в итоге попали на Украину, уточнило издание. Вучич в интервью FT согласился с приведенной оценкой объема экспорта, заметив, что это сумма за два или три года.

Сербия Россия Владимир Путин Александр Вучич
22 июня 2024, 20:09
Пожар в 26-этажном доме потушили в Астане
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Пожарные локализовали возгорание в 26-этажном жилом доме на проспекте Туран в Астане. О полной ликвидации пожара сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 12 человек, семь из них - дети. В ликвидации пожара задействовали 87 человек личного состава и 19 единиц техники.

Наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса горели со второго по 27-й этажи. Предварительной причиной ЧП специалисты назвали работу с огнем или малокалорийные источники пламени.

Жилой небоскреб загорелся в Астане 22 июня. Спасатели вели борьбу с огнем с помощью брандспойтов, для этого их подняли на высоту на пожарных лестницах для тушения.

Спасатели Казахстан Пожары Дети
22 июня 2024, 18:44
Польские Ми-8 и Ми-17 потрепал ураган
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Пронесшийся по Польше ураган повредил два боевых вертолета. Во время непогоды техника находилась в ангаре, сообщила радиостанция RMF FM.

Утром 22 июня порывами ветра в Лодзинском воеводстве сорвало крышу первого авиационного дивизиона в Большой Лежницу.

«Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара - Ми-8 и Ми-17», - уточнили журналисты.

По данным радиостанции, в ангаре находились еще две машины, состояние которых теперь требует проверки.

Информацию о том, насколько серьезными оказались повреждения вертолетов, не привели. О случившемся уже уведомили военную жандармерию и Службу безопасности полетов. Обошлось без пострадавших. Военные занялись оценкой причиненного ущерба и приведением территории в порядок.

Минувшая ночь выдалась беспокойной для польской армии: в небо над республикой поднимали авиацию. В Польше пожаловались, что сделать это пришлось из-за активности ВС России на Украине.

Вертолеты Ураган Польша
22 июня 2024, 18:39
«Уничтожат не глядя». В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
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Российская армия разобьет американскую технику в случае большой войны с США. У России есть опыт благодаря спецоперации на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он напомнил, что в свое время власти США передали часть техники российским специалистам на исследование.

«Теперь они знают слабые места американской техники и как уничтожить ее не глядя», - отметил Дэвис.

В случае боестолкновения с Россией американские военные сразу попадут в невыгодное положение и их ждет поражение.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее предупредил, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать западным оружием Россию могут спровоцировать третью мировую войну.

Также он раскритиковал американского лидера Джо Байдена за бездействие.

США Военные Войны Россия
22 июня 2024, 18:22
Сломавшийся танкер застрял в проливе Дарданеллы
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Танкер PAROS остановился из-за сломавшегося двигателя в проливе Дарданеллы. После этого движение судов пришлось частично приостановить в направлении с севера на юг, сообщил телеканал A Haber.

«Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановили в одном направлении с севера на юг из-за отказа двигателя танкера PAROS», - отметили в материале.

По данным министерства транспорта и инфраструктуры, движение судов продолжат в одностороннем направлении юг-север.

Похожий случай произошел в мае со следовавшим в Россию танкером Sea Marine. Шедший под флагом Вьетнама корабль остановился в проливе Дарданеллы из-за сломавшегося двигателя. Его отбуксировали в район якорной стоянки Шевкетие.

До этого проблемы в проливе возникали из-за остановившегося танкера , он следовал в Измир под флагом России. После поломки корабль перекрыл движение в обе стороны.

Корабли Европа Россия Азия

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