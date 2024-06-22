ЕС и США пытались отдалить Вучича от Путина. Как это делали?

Источник газеты подчеркнул, что ключевую роль по решению этой «задачи» получил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

Он приехал в страну спустя месяц после начала спецоперации России. Власти Сербии тогда отказались поддерживать антироссийские санкции и не прекратили авиасообщение со страной.

«Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы», - подчеркнул собеседник FT.

И, по его оценке, послу это удалось. В качестве аргумента источник указал, что сербский лидер в течение «многих лет» не звонил президенту РФ.

«И конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину», - добавил источник газеты.

Речь идет об экспортированных Западу сербских боеприпасах на 800 миллионов евро, которые в итоге попали на Украину, уточнило издание. Вучич в интервью FT согласился с приведенной оценкой объема экспорта, заметив, что это сумма за два или три года.