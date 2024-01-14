ЕС активизировал переговоры о скором начале операции в Красном море

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«Мы, как федеральное правительство, четко дали понять, что морская операция в Красном море важна и имеет первостепенное значение. <…> Об этом ведутся интенсивные переговоры», - заявила Бербок.

Она выразила надежду, что страны Евросоюза смогут прийти к соглашению «как можно быстрее».

Ранее германские власти анонсировали отправку в Красное море фрегата «Гессен». Предположительно, он станет частью совместной операции ЕС, решение о которой должны принять в середине февраля. Немецкий фрегат оснащен зенитными ракетами и ударными вертолетами, а также обладает передовой системой радиолокационной разведки.