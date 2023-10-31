Ермак удалил пост с призывом прочесть статью о Зеленском — СМИ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак посоветовал в своем Telegram-канале всем прочесть статью издания Time с комментариями Зеленского, вышедшую накануне. Однако, прочитав ее, он понял, что материал получился скорее критикующим, чем хвалебным, и удалил свой призыв. Об этом сообщило издание «Цензор.net».
«Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», - написал Ермак, но спустя время удалил пост.
Американский журнал Time в минувший понедельник выпустил статью с комментариями Зеленского и некоторыми его соратниками под названием «Никто не верит в победу Украины так, как я». Один из неназванных собеседников издания заявил, что ВСУ пришлось сильно поднять средний возраст призывников в армию - до 43 лет, так как ряды украинских мужчин сильно поредели. При этом новые бойцы не так крепки, и с ними тяжелее работать.
Кроме этого, авторы статьи заявили, что Зеленский понимает: союзники его предали и оставили немного средств лишь на выживание, а не для победы.