«Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», - написал Ермак, но спустя время удалил пост.

Американский журнал Time в минувший понедельник выпустил статью с комментариями Зеленского и некоторыми его соратниками под названием «Никто не верит в победу Украины так, как я». Один из неназванных собеседников издания заявил, что ВСУ пришлось сильно поднять средний возраст призывников в армию - до 43 лет, так как ряды украинских мужчин сильно поредели. При этом новые бойцы не так крепки, и с ними тяжелее работать.

Кроме этого, авторы статьи заявили, что Зеленский понимает: союзники его предали и оставили немного средств лишь на выживание, а не для победы.