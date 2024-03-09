09 марта 2024, 01:47

Эрдоган заявил о последних в своей политической карьере выборах

РИА «Новости»
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Грядущие в конце марта муниципальные выборы в Турции станут последними в политической карьере президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава государства заявил на встрече с молодежью в Стамбуле, сообщил телеканал TRT Haber.

«Я занимаюсь своей деятельностью без остановки, мы бежим, не успевая отдышаться. Так как для меня это финал, данные выборы станут моими последними <…>, но результат этих выборов я доверю и передам братьям, которые придут позже», - заявил Эрдоган.

Президент призвал голосовать на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира за представителей правящей партии, чтобы началась «новая эра».

Ранее Эрдоган вновь предложил рассмотреть Турцию как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Необходимо дать шанс дипломатии, считает глава республики.

Турция Реджеп Эрдоган Стамбул Выборы
09 марта 2024, 01:03
Канада и страны ЕС вслед за США предупредили своих туристов о рисках терактов в РФ
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Дипломаты из нескольких европейских стран вслед за посольствами Великобритании и США предупредили своих граждан о вероятных террористических атаках в России в ближайшие двое суток. Об этом сообщило РБК.

К предупреждениям дипломатов присоединились Латвия, Чехия, Швеция, Южная Корея и Канада.

Первыми предостережения для своих граждан опубликовали США и Великобритания. Американское посольство сообщило на сайте, что экстремисты в ближайшее время якобы собираются атаковать места с крупным скоплением людей. Также МИД Германии призвал граждан отказаться от поездок в Россию , особенно в приграничные города с Украиной.

Как отмечала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, предупреждения иностранных посольств о терактах в российской столице - это пособничество. Она объяснила, что если у коллег из других стран есть конкретная информация, то ее следует передать в спецслужбы.

США Великобритания Россия Москва
09 марта 2024, 00:31
Байден посоветовал Нетаньяху «прийти к Иисусу»
РИА «Новости»
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Включенная телекамера зафиксировала комментарий президента США Байдена по поводу беседы, в ходе которой он сказал премьеру Израиля Нетаньяху о необходимости «прийти к Иисусу». Об этом сообщило издание Politico.

Инцидент произошел во время разговора американского лидера с сенатором Майклом Беннетом. Отвечая на вопрос о необходимости увеличения гуманитарной помощи палестинцам, президент использовал идиоматическое выражение, означающее кардинальное изменение взглядов.

«Я сказал ему: Биби… вам и мне предстоит встреча из разряда „прийти к Иисусу“», - ответил Байден.

Ранее американский лидер во время выступления в конгрессе США затронул тему огнестрельного оружия и упомянул Дональда Трампа, который, по его словам, не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах спикер палаты представителей Майкл Джонсон стал красноречиво закатывать глаза и качать головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео.

США Израиль Видео Дональд Трамп
09 марта 2024, 00:11
Гуманитарный груз убил пять палестинцев в секторе Газа
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Сброшенный с самолета груз гуманитарной помощи убил пятерых палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Днем в районе лагеря беженцев Аль-Шати около Газы с самолета сбросили гуманитарный груз. В результате падения погибли пять человек, еще 10 мирных жителей получили ранения.

По информации телеканала, впервые гуманитарную помощь сбросили с самолета в субботу. Доподлинно неизвестно, гуманитарная помощь какой страны привела к гибели людей в секторе Газа.

Власти анклава раскритиковали такой способ доставки грузов и призвали открыть гуманитарные погранпереходы.

Еврокомиссия заявила, что откроет морской гуманитарный коридор в сектор Газа. Это произойдет при поддержке США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Самолеты Палестина Беженцы
08 марта 2024, 23:43
Телемастера из Латвии арестовали за настройку российских каналов
РИА «Новости»
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В Латвии арестовали телемастера, который по просьбе местных жителей настраивал им российские каналы, заблокированные в стране. Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

Услугами специалиста успели воспользоваться более 180 человек. Теперь ему за это грозит тюремный срок до трех лет, либо штраф с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские изъяли у мужчины оборудование для приема и передачи телевизионных сигналов.

Ранее латвийский МИД порекомендовал жителям страны несколько дней не ездить в Москву из-за якобы существующей угрозы терактов. О каких именно угрозах и откуда латвийское дипведомство получило такие данные, в сообщении не указали. Предупреждения о возможных терактах в Москве опубликовали также Соединенные Штаты и Великобритания.

Штрафы Великобритания Латвия Москва

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