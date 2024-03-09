Эрдоган заявил о последних в своей политической карьере выборах

«Я занимаюсь своей деятельностью без остановки, мы бежим, не успевая отдышаться. Так как для меня это финал, данные выборы станут моими последними <…>, но результат этих выборов я доверю и передам братьям, которые придут позже», - заявил Эрдоган.

Президент призвал голосовать на выборах мэров Стамбула, Анкары и Измира за представителей правящей партии, чтобы началась «новая эра».

Ранее Эрдоган вновь предложил рассмотреть Турцию как площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной. Необходимо дать шанс дипломатии, считает глава республики.