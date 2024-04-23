Эрдоган заявил о новом порядке на Южном Кавказе

«Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории», - сказал Эрдоган в самолете журналистам, возвращаясь в Турцию из Ирака.

Турецкий лидер подчеркнул, что сейчас настала новая эра для отношений с Арменией. Турецко-армянская граница закрыта с 1993 года. Тогда же страны разорвали дипломатические отношения.

Причиной ухудшения отношения стали требования Еревана признать геноцид армян во времена Османской империи.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Южный Кавказ может стать очередной горячей точкой из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном. Стороны так и не подписали мирное соглашение.