Эрдоган выступил за принятие новой конституции
Турция не может идти дальше при нынешней конституции. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».
Он заявил, что страна нуждается в либертарианской конституции. Она должна быть «вершиной иерархии норм».
По словам Эрдогана, если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все остальные создавались «по директивам опеки и навязаны народу».
«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит», - высказался президент.
Он назвал смену конституции национальным долгом.
Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости перемен. Он говорил, что Турции необходима новая конституция, которая будет залогом развития республики. Президент видит в новом законе «спасение от нынешнего», ставшего результатом военного переворота.