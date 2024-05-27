Эрдоган выступил за принятие новой конституции

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Он заявил, что страна нуждается в либертарианской конституции. Она должна быть «вершиной иерархии норм».

По словам Эрдогана, если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все остальные создавались «по директивам опеки и навязаны народу».

«Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит», - высказался президент.

Он назвал смену конституции национальным долгом.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о необходимости перемен. Он говорил, что Турции необходима новая конституция, которая будет залогом развития республики. Президент видит в новом законе «спасение от нынешнего», ставшего результатом военного переворота.