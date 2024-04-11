Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей

«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», - сказано в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что трое сыновей и несколько внуков Хании погибли при ударе Армии обороны Израиля по сектору Газа. Сам глава ХАМАС заявил, что за время противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.

В понедельник, 8 апреля, египетские СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС достигли прогресса в переговорах о перемирии в секторе Газа в Каире.