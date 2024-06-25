Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля.
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с трагедией. Он заявил, что Турция выступает против всех видов террора.
«Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку», - добавили в пресс-службе.
Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие на антитеррористическом направлении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Путину из-за вооруженного нападения в Дагестане. Он также предложил российскому лидеру помощь в расследовании терактов.