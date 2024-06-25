25 июня 2024, 15:19

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили теракты в Дагестане, сообщили в пресс-службе Кремля.

Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с трагедией. Он заявил, что Турция выступает против всех видов террора.

«Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку», - добавили в пресс-службе.

Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие на антитеррористическом направлении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Путину из-за вооруженного нападения в Дагестане. Он также предложил российскому лидеру помощь в расследовании терактов.

Турция Дагестан Владимир Путин Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 14:32
Россия ограничит доступ к 81 европейскому СМИ
Freepik
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Россия ограничит доступ со своей территории к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ. Это ответ на введенный в ЕС запрет вещания РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты», пояснили в МИД РФ.

Ограничения с российской стороны будут действовать с 25 июня. Под них попадут, в частности, телерадиокомпания ORF, журнал Spiegel, газеты Mundo, Pais, агентство France-Presse. В перечне есть СМИ Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши и других стран. В МИД отметили, что эти ресурсы «систематически распространяют недостоверную информацию» о ходе спецоперации. Если санкции в отношении российских СМИ снимут, РФ пересмотрит ответные меры.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что <…> необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации», - посетовали в министерстве.

Сайты РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза также 25 июня.

Журналистика Запреты Санкции Россия Евросоюз МИД РФ
25 июня 2024, 13:13
Медведев заявил, что новый пакет санкций Евросоюза будет бесполезным
Global Look Press
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Новый пакет антироссийских санкций от Евросоюза не достигнет своих целей. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

Он отметил, что санкции ЕС становятся все более бесполезными. Они не несут собой страх или новизну. При этом Россия страдает от ограничений меньше, тем те же европейские компании или жители стран ЕС.

По его мнению, новым пакетом санкций Евросоюз показал, что готов жертвовать суверенными интересами государств и людей.

«Четырнадцатый пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности», - подчеркнул Медведев.

Как сообщал RT , накануне Евросоюз подписал 14-й по счету пакет антироссийских санкций. На этот раз ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц. Медведев предупредил, что в ближайшее время Россия решительно ответит на новые рестрикции.

Дмитрий Медведев Санкции Россия Евросоюз
25 июня 2024, 11:42
Договор России с КНДР назвали предупреждением
РИА «Новости»
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Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи не направлен против других стран, но является неким предупреждением. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что договор не нацелен на подрыв и без того сложной ситуации в регионе Северо-Восточной Азии. Главным источником напряженности в том районе Руденко назвал США. Штаты, по его словам, пользуются и напряженностью на Корейском полуострове, при этом постоянно увеличивая свое военное присутствие.

Но главная цель всей этой политики США не столько КНДР, сколько сдерживание России и Китая, уточнил он.

Руденко добавил, что Россия надеется на понимание со стороны Южной Кореи. Он подчеркнул, что в Сеуле должен возобладать здравый подход, в том числе к отношениям с РФ.

США Военные Россия КНДР Китай
25 июня 2024, 11:15
СМИ назвали дату визита премьера Индии в Москву
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 июля, сообщила газета The Tribune India. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит готовится, однако по поводу дат комментария не дал.

В СМИ отметили, что целью визита Моди станет укрепление связей между Индией и Россией - в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Поездка будет особенно знаменательной потому, что индийский премьер недавно в третий раз возглавил правительство страны, писал RT.

Поездка Нарендры Моди в российскую столицу активно готовится, рассказал журналистам Юрий Ушаков.

«По датам пока не можем [сказать], потому что они объявляют стороны согласованно. Но мы ведем активную подготовку, и этот визит будет», - процитировало его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных с Индией.

Нарендра Моди - глава фракции «Национально-демократический альянс», победившей на выборах в парламент Индии, принес присягу перед вступлением в должность премьера в начале июня.

Индия Международные отношения Россия Нарендра Моди Москва

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