Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

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Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с трагедией. Он заявил, что Турция выступает против всех видов террора.

«Владимир Путин поблагодарил за высказанные соболезнования и поддержку», - добавили в пресс-службе.

Собеседники договорились продолжить тесное взаимодействие на антитеррористическом направлении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Путину из-за вооруженного нападения в Дагестане. Он также предложил российскому лидеру помощь в расследовании терактов.