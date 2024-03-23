23 марта 2024, 18:38

Эрдоган выразил Путину соболезнования и изъявил готовность вместе бороться с терроризмом

РИА «Новости»
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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования по поводу трагедии в Красногорске и заверил, что Турция готова вместе с РФ развивать борьбу с терроризмом. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

«Тайип Эрдоган <…> выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом. <…> Он указал, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, понимая необходимость противодействия всем его видам и проявлениям без исключений», - говорится в заявлении.

По данным канцелярии, Эрдоган резко осудил теракт и пожелал российскому народу терпения. Он подчеркнул, что атака на невинных людей продемонстрировала «необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе».

По данным РИА «Новости» , турецкий лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и во время предвыборного митинга в Анкаре.

По последним данным, теракт в Crocus City Hall 22 марта унес 133 жизни.

Турция Терроризм Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:17
«Чудовищное нападение». Премьер Словении осудил теракт в Красногорске
Global Look Press
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Премьер-министр Словении Роберт Голоб решительно осудил теракт в Crocus City Hall в Красногорске. В соцсети X он назвал нападение чудовищным и подчеркнул, что его ничем нельзя оправдать.

«Я решительно осуждаю чудовищное нападение в Москве, в результате которого погибли и пострадали многие невинные люди. Ничто не может оправдать подобные нападение», - написал он.

Политик также выразил соболезнования семьям погибших. Десятки стран осудили теракт.

В знак солидарности с российским народом траур по погибшим объявили в Республике Сербской БиГ, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Британии и Австралии в Москве приспустят национальные флаги.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу, устроила пожар. В результате погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

На месте пожара продолжают разбирать завалы. Предположительно, поисковая операция завершится 24 марта. Спасатели уже расчистили более 90 кубометров конструкций.

Красногорск Пожары Стрельба Семья Соцсети Москва
24 марта 2024, 10:03
Гамбия осудила теракт в Подмосковье
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Западноафриканская страна Гамбия осудила теракт в Подмосковье и выразила солидарность с россиянами в связи с трагедией. Об этом МИД республики сообщил в соцсетях.

«Республика Гамбия решительно осуждает гнусное и трусливое террористическое нападение, <…> выражает солидарность с правительством и народом России в это трудное время и направляет соболезнования семьям погибших», - говорится в заявлении.

Гамбия пожелала раненым скорейшего выздоровления и стойкости.

Ранее теракт осудили МИД Анголы , президент Эстонии Алар Карис , лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган , лидер КНДР Ким Чен Ын , госсекретарь США Энтони Блинкен , министр иностранных дел Египта Самех Шукри и многие другие.

По последним данным МЧС России, в результате атаки боевиков в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли 133 человека и пострадали еще 152. Спасательную операцию на месте трагедии уже завершили , поисковая продолжается.

Воскресенье, 24 марта, объявлено днем общенационального траура.

Россия Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 09:24
МИД Анголы осудил теракт в Красногорске
Global Look Press
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Министерство иностранных дел Анголы выступило с осуждением террористического акта в концертном зале Crocus City Hall. Заявление дипломатического ведомства появилось на его странице в социальной сети LinkedIn.

«Власти Анголы решительно осуждают теракт, который унес жизни десятков беззащитных граждан, и выражают возмущение этим преступлением. Они передают свои самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации», - заявили в МИД.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и открыли огонь. В результате ЧП погибли 133 человека, еще 152 пострадали.

Правоохранительные органы в рамках расследования дела задержали 11 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин объявил воскресенье, 24 марта, днем общенационального траура по погибшим в Crocus City Hall.

Африка Россия Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 08:59
Панихида по жертвам теракта в Подмосковье прошла у посольства РФ в Китае
Global Look Press
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В храме при посольстве России в Китае 24 марта прошла панихида по жертвам теракта в Подмосковье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Панихиду провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Пекине иеромонах Иннокентий. В ней приняли участие живущие там россияне, граждане Белоруссии, США и Узбекистана.

Иеромонах признался, что воспринял трагедию «с болью в сердце, с глубокой скорбью».

«Этому деянию нет оправдания, этому деянию нет названия в нашем человеческом языке. Мы с вами, безусловно, еще со вчерашнего дня начали молиться о выздоровлении раненых и об упокоении всех, кто был убит во время теракта», - обратился Иннокентий к собравшимся.

Он предложил помолиться об упокоении душ погибших.

Успенский храм - единственный в Пекине действующий православный храм.

На здании посольства России в китайской столице в знак траура приспустили флаг.

Накануне, 23 марта, председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом. Трагедия унесла жизни 133 человек, еще 152 пострадали.

Россия Китай Стрельба в Crocus City Hall

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