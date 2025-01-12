Эрдоган впервые раскрыл, пойдет ли он на новый президентский срок

Эрдоган принял участие на съезде нескольких отделений Партии справедливости и развития. Здесь также выступал известный турецкий артист Ибрагим Татлысес.

В перерывах между песнями Татлысес спросил президента, выдвинет ли тот свою кандидатуру на следующих выборах.

«Если ты за, то и я за», - ответил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президентские выборы в Турции прошли в мае 2023 года. Эрдоган победил на них во втором туре. На посту президента он останется как минимум до 2028-го, до следующих выборов.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого, с 2003 года, он руководил республикой как премьер-министр.

Ранее политолог Фельдман в беседе с 360.ru допускал, что к 2028-му Эрдогану все же придется подыскать преемника.