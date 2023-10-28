Эрдоган возложил на Запад ответственность за «резню в Газе»

«Конфликт в регионе стал детищем Запада, ответственность за резню в Газе полностью лежит на нем», - сказал он.

Эрдоган упрекнул западные государства в лицемерном молчании по поводу гибели детей в результате ударов со стороны Израиля.

«Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войны между полумесяцем и крестом? Тогда знайте, что этот народ твердо стоит, он жив, а не умер! Кем мы были в Карабахе, кем мы были в Ливии, теми мы будем и на Ближнем Востоке», - добавил турецкий лидер.

Эрдоган уже предупреждал, что США и Израиль потерпят поражение , потому что выступают против справедливости. Он призвал международное сообщество поддержать инициативы о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израиле о перемирии, однако израильская сторона ее отвергла.