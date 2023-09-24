Эрдоган сыграл в баскетбол на территории президентского комплекса в Турции

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На кадрах видно, как 69-летний Эрдоган при довольно легком беге хорошо управляется с мячом, закидывает его в корзину и раздает пасы.

Похожие ролики с участием турецкого лидера уже появлялись в сети летом этого года на фоне слухов об ухудшении его здоровья.

Турецкие СМИ периодически сообщают о проблемах со здоровьем главы государства. В начале июня 2023 года журналист Джан Атаклы сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что Эрдогана якобы готовят к операции.

В конце апреля президенту стало плохо в прямом эфире. Сам турецкий лидер назвал причиной плохого самочувствия высокую нагрузку и желудочный грипп.