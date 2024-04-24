Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

«Пусть все поймут, что Нетаньяху - это Гитлер нашего времени и его сообщники не смогут избежать ответственности. Рано или поздно справедливость восторжествует если не в суде, то перед лицом истории», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган объяснил сравнение с политическим лидером нацистской Германии тем, что израильские власти устроили геноцид палестинского населения сектора Газа.

Турецкий лидер заявил, что продолжит предъявлять в ООН доказательства преступлений Израиля в анклаве. По его словам, необходимо активно задействовать механизмы ООН, чтобы противодействовать этому.

Ранее президент Эбрахим Раиси заявил, что Израиль может прекратить свое существование, если снова решит атаковать Иран.

До этого газета The New York Times написала, что союзники отговорили Израиль от масштабного удара по иранской территории.