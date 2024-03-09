Эрдоган сравнил Нетаньяху и правительство Израиля с нацистами из-за действий в Газе

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Происходящее в палестинском анклаве выходит за рамки толерантности. В секторе Газа реализуют политику геноцида, более 32 тысяч палестинцев приняли мученичество, заявил Эрдоган.

«Два миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Мы столкнулись с варварством, когда невинных людей уничтожают в очереди за едой», - отметил турецкий лидер.

Турция мобилизовала все средства и силы и выступала от лица палестинцев с начала эскалации конфликта.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее призвал сделать Палестину полноправным членом ООН. Китайское руководство стремится к справедливому решению палестинского вопроса, добавил глава ведомства.