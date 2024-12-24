24 декабря 2024, 09:04

Эрдоган собрался в Сирию с официальным визитом

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией. Об этом сообщила правительственная газета Hürriyet.

Турецкий лидер отправится в Сирию с делегацией министров, курирующих различные отрасли экономики и отвечающих за инвестиции.

«В Сирии будет быстро сформировано временное правительство. Президент Эрдоган посетит Дамаск с многочисленной делегацией, в которую войдут министры инвестиций», - сообщило издание.

В канцелярии турецкого лидера РИА «Новости» заявили, что точные даты планируемой поездки пока уточняются. Газета Türkiye писала, что Эрдоган может посетить в Дамаск в течение 15 дней.

Столицу Сирии уже посещали глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

Ранее в Сети появилась видеозапись с выступлением Эрдогана. Во время речи он отметил, что Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск якобы станут турецкими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа.

Позже дипломатический источник издания в Анкаре рассказал, что турецкого лидера неправильно поняли. На съезде правящей партии Эрдоган говорил о братских отношениях с местным населением сирийских регионов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией. Об этом сообщила правительственная газета Hürriyet.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган Захват власти в Сирии
24 декабря 2024, 09:51
Боевики подожгли рождественскую елку в Сирии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Восемь иностранных боевиков в Сирии подожгли рождественскую елку. Об этом сообщило издание Al-Watan.

Дерево попытались спалить в городе Скальбия в провинции Хама. Поджог совершили спустя два дня после установки ели, рассказал настоятель христианской общины Магер Хаддад. По его словам, злоумышленников уже задержали.

«Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены», - пообещал Хаддад.

В конце ноября новогодняя елка загорелась в Москве. Пожар вспыхнул на Переяславской улице в Мещанском районе. На место прибыли экстренные службы, дерево оперативно потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Сирия Боевики Захват власти в Сирии
24 декабря 2024, 09:26
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российский торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщило издание El Español.

По его данным, крушение в Средиземном море произошло после взрыва в машинном отделении судна. В результате двое членов экипажа пропали без вести. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

Ursa Major - большое грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал во Владивосток и должен был прибыть туда 22 января.

Ранее в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтью. Судно «Волгонефть 212» село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. В результате ЧП погиб один человек - опытный моряк Данил Саблин. Он был мотористом и нес вахты в машинном отделении как помощник механика.

Российский торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщило издание El Español.

Санкт-Петербург Корабли Россия Испания Владивосток
24 декабря 2024, 06:00
Зурабишвили поставила угрожающий ультиматум правящей партии Грузии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Грузию ожидает «свержение режима», если правящая партия страны и оппозиция не достигнут консенсуса по новым парламентским выборам. С таким заявлением выступила президент Саломе Зурабишвили в беседе с Interpressnews.

Политик пояснила, что кризис в стране достиг точки невозврата и другого пути у оппозиции уже не осталось. По ее словам, все возможные законные средства уже испробованы - но судебные процессы не дали результата «из-за печального состояния наших судов».

Зурабишвили полагает, что решения у сложившейся ситуации всего два. Первый она назвала предпочтительным - речь идет о новых выборах, которые следует провести до 29 декабря.

«Если этот компромиссный вариант, этот диалог не будет достигнут, есть другой вариант - мы доберемся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет. Этот режим уже сломан. Это альтернатива - либо диалог, компромисс, уступка, либо нет, и это свержение режима», - резюмировала политик.

Зурабишвили избрали главой государства на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает в декабре 2024 года. Она уже заявила, что не покинет пост до избрания «легитимного парламента» и главы государства.

Грузия Оппозиция Выборы Парламентские выборы в Грузии Выборы президента Грузии 2024
24 декабря 2024, 05:07
Врачи госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне. Медики направили его в клинику с высокой температурой, сообщил NBC News.

Клинтону 78 лет. Его отвезли в больницу MedStar при Джорджтаунском университете. Врачи возьмут у экс-президента анализы и оставят его под наблюдением.

«Он в хорошем расположении духа и благодарен за уход, который получает», - рассказал прессе замруководителя аппарата 42-го американского лидера Анхель Уренья.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил NBC News, что госпитализация Клинтона «не является экстренной».

«С ним все будет в порядке. У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он в сознании», - цитирует издание собеседника.

Ранее Клинтона упомянули в деле финансиста Джеффри Эпштейна.

США Больницы Вашингтон Врачи

Новости по теме