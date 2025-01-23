Эрдоган расплакался на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте

Жертвами ЧП стали 76 человек. На церемонию прощания Эрдоган прибыл со своей женой Эмине. Турецкий лидер принял участие в погребальной молитве и похоронах на кладбище Кылычарслан.

В результате пожара в отеле пострадал 51 человек, 39 уже выписали из больниц. Некоторые из них получили травмы, когда эвакуировались с верхних этажей горящего здания. Во время ЧП в 11-этажной гостинице заходились 238 постояльцев и работников.

Полиция задержала владельца отеля , а также еще восемь человек. После пожара многие пожаловались на отсутствие в здании аварийных систем оповещения и света.

Администрация гостиницы выразила соболезнования семьям погибших и заявила о намерении сотрудничать со следствием. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая пообещал привлечь виновных к ответственности.