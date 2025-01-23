23 января 2025, 09:32

Эрдоган расплакался на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расплакался в время церемонии прощания с погибшими в пожаре на горнолыжном курорте в Болу. Об этом сообщила газета Hurriyet.

Жертвами ЧП стали 76 человек. На церемонию прощания Эрдоган прибыл со своей женой Эмине. Турецкий лидер принял участие в погребальной молитве и похоронах на кладбище Кылычарслан.

В результате пожара в отеле пострадал 51 человек, 39 уже выписали из больниц. Некоторые из них получили травмы, когда эвакуировались с верхних этажей горящего здания. Во время ЧП в 11-этажной гостинице заходились 238 постояльцев и работников.

Полиция задержала владельца отеля , а также еще восемь человек. После пожара многие пожаловались на отсутствие в здании аварийных систем оповещения и света.

Администрация гостиницы выразила соболезнования семьям погибших и заявила о намерении сотрудничать со следствием. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая пообещал привлечь виновных к ответственности.

Турция Пожары Реджеп Эрдоган
23 января 2025, 09:55
Экипаж круизного лайнера встретил пассажиров в униформе Ку-клукс-клана
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пассажиры круизного лайнера австралийской компании P&O Cruises Australia были ошарашены, когда на борту их встретил персонал в костюмах, напоминающих одежду Ку-клукс-клана (ККК). Об этом сообщил сайт News.com.au.

В Сети теперь вирусится видеоролик с места событий. Один из пассажиров заснял идущий персонал в белой одежде и конусообразных масках.

Позже представитель компании объяснил, эти наряды изображали «перевернутые снежные конусы». После негативной реакции людей члены экипажа немедленно переоделись.

«Мы сожалеем, если этот случай оскорбил наших гостей», - заявили в P&O Cruises Australia.

Ку-клукс-клан - это ультраправая расистская террористическая организация в США. Она отстаивает такие идеи, как превосходство белых. У членов Ку-клукс-клана есть своя униформа - белый халат и конусообразный головной убор.

США Одежда Австралия Расизм
23 января 2025, 08:38
Трамп назначил главой Секретной службы США своего телохранителя
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп назначил на пост главы Секретной службы своего телохранителя Шона Каррана, который защитил его во время покушения на митинге в Батлере. Об этом политик заявил в соцсети Truth Social.

Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж. У телохранителя есть 23 года опыта работы в правоохранительных органах.

Ранее Карран занимал должность помощника специального агента, отвечающего за охрану президента и «проявил себя как лидер», способный руководить сложными мероприятиями по обеспечению безопасности.

«Он доказал свою отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью верю в то, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», - написал Трамп.

После своей инаугурации новый американский лидер отменил 78 решений , принятых его предшественником Джо Байденом.

США Дональд Трамп
23 января 2025, 08:09
Американские авианосцы назвали бессмысленными из-за появления «Орешника»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российские гиперзвуковые ракеты комплекса «Орешник» обладают высокой точностью и даже авианосцы будут для них уязвимой целью. Об этом в американском журнале The National Interest рассказал эксперт Филип Пилкингтон.

Он отметил, что после удара «Орешника» по объекту в Днепропетровске «ангелы-хранители авианосцев по всему миру заплакали».

Аналитик также сравнил ракетный комплекс с «гиперзвуковым дробовиком», так как снаряд обладает отделяющимися боевыми частями. По мнению Пилкингтона, «Орешник» поразит авианосец, даже если в него попадет только одна из частей ракеты.

«Ракете не нужно топить авианосец, достаточно нанести ему такие повреждения, чтобы он стал непригоден для использования, после чего он будет вынужден вернуться на базу», - подчеркнул эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что украинские войска не смогут нейтрализовать снаряды «Орешника». По его словам, для этого у армии нет средств перехвата. Сырский призвал создать собственную систему ПВО, которая будет не хуже американского ЗРК Patriot.

США Корабли Баллистическая ракета «Орешник»
23 января 2025, 06:48
Трамп заявил, что «прошел через ад» во время расследования против него
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новый американский лидер Дональд Трамп признался, что «прошел через ад» из-за разбирательства против него. Таким откровением республиканец поделился с телеканалом Fox News.

«Я прошел через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл», - сказал политик.

По словам главы государства, период расследования был очень сложным для него.

Речь идет об обвинениях, предъявленных Трампу за предполагаемую роль в скандале с выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами в 2016 году. В суде политик не признал себя виновным и выразил возмущение по поводу случившегося.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что против нового президента США и его команды в первый день работы подали как минимум три судебных иска. Первый акт направили в суд от национального профсоюза казначейских служащих, которым не понравился указ главы государства, упрощающий увольнение федеральных работников. Также совместный иск подали ряд организаций, поддерживающие мигрантов.

США Суд Скандалы Дональд Трамп Выборы президента США Выборы

Новости по теме