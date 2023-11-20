Эрдоган раскритиковал позицию Европы по ситуации в секторе Газа

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По словам Эрдогана, именно этим можно объяснить невмешательство стран Евросоюза в конфликт между Израилем и Палестиной.

«Израиль и его сторонники, которые задействовали все современные средства ведения войны против детей, женщин и стариков, будут преданы суду перед совестью человечества», - подчеркнул турецкий президент.

Ранее власти Турции обратились в Международный уголовный суд с иском против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Эрдоган также призвал страны Запада и Ближнего Востока повлиять на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы они начали мирный диалог по прекращению боевых действий.

Также турецкий лидер обвинил руководство Израиля в утаивании информации о своем ядерном оружии. По его словам, еврейское государство сравняло сектор Газа с землей.