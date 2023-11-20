20 ноября 2023, 21:01

Эрдоган раскритиковал позицию Европы по ситуации в секторе Газа

РИА «Новости»
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Стыд за холокост держит в заложниках лидеров Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, сообщила газета The Independent.

По словам Эрдогана, именно этим можно объяснить невмешательство стран Евросоюза в конфликт между Израилем и Палестиной.

«Израиль и его сторонники, которые задействовали все современные средства ведения войны против детей, женщин и стариков, будут преданы суду перед совестью человечества», - подчеркнул турецкий президент.

Ранее власти Турции обратились в Международный уголовный суд с иском против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Эрдоган также призвал страны Запада и Ближнего Востока повлиять на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы они начали мирный диалог по прекращению боевых действий.

Также турецкий лидер обвинил руководство Израиля в утаивании информации о своем ядерном оружии. По его словам, еврейское государство сравняло сектор Газа с землей.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины
20 ноября 2023, 21:24
Украинец задушил жену и двух дочерей в Польше
Википедия
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Польские правоохранители заподозрили гражданина Украины в убийстве супруги и двух дочерей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Польши.

Согласно информации ведомства, мужчине 42 года. Тела его 29-летней жены, а также дочерей 4,5 и 1,5 года нашли в населенном пункте Пушиково Великопольского воеводства.

«Прокуратура предъявила подозреваемому обвинения по трем преднамеренном убийствам. Фигурант полностью признал свою вину», - сказано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что смерть семьи украинца наступила в результате удушения. В ходе допроса мужчина рассказал, что таким образом хотел избавиться от проблем в виде многочисленных долгов и отсутствия работы. Ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого на три месяца.

В июле стало известно, что украинец «совету дьявола» в Харькове зарезал маму, деда и сестру.

Убийства Украина Польша
20 ноября 2023, 20:43
США отправят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов
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США передадут Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова привела газета The New York Times.

«Сегодня я анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи из средств Пентагона на 100 миллионов долларов», - сказал он.

Остин отметил, что в транш войдут противотанковые средства, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

В понедельник стало известно, что глава Пентагона лично прибыл в Киев , чтобы заверить руководство страны в намерении США продолжить военную поддержку ВСУ.

Кроме того, он обсудил снабжение украинской армии в будущем, оказание помощи в зимний период и стратегическое партнерство американской администрации с киевским режимом.

США Оружие Украина
20 ноября 2023, 20:41
Звезду Голливуда заметили на прогулке после слухов об ухудшении здоровья
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Знаменитый американский актер Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Уиллиса увидели на пассажирском сиденье его автомобиля, на нем была надета черная толстовка. Для 68-летнего актера это появление на улице стало первым за несколько недель.

В феврале стало известно, что Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию , из-за чего пострадали его когнитивные способности, в частности навыки общения. Родственники актера отмечали, что на данный момент лекарств против этого недуга не существует, но выразили надежду на изменение ситуации в будущем.

Бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщала, что он завершил карьеру из-за диагностированной ранее афазии, писал RT.

Брюс Уиллис стал известным большому кругу зрителей после исполнения главных ролей в фильмах «Крепкий орешек», «Девять ярдов», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других.

Кино Голливуд Актеры
20 ноября 2023, 20:13
Россия ответила Молдавии на преследование СМИ запретом въезда в страну
РИА «Новости»
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Российские власти запретили въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии. Такое решение стало ответной мерой на преследование русскоязычных СМИ и журналистов в республике, сообщили на сайте МИД России.

«В МИД России 20 ноября был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий», - отметили в заявлении.

Государство выразило решительный протест после продолжающихся преследований русскоязычных СМИ в Молдавии. В том числе руководство России выразило недовольство блокировками доступа к сайтам изданий.

«Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», - подчеркнули в министерстве.

Недавно молдавские власти приостановили лицензии 12 телеканалов , запретили вещание российского ТВ и заблокировали доступ к десяткам порталов. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца объяснил, что меры связаны с защитой информационной безопасности государства и ликвидацией «источников нестабильности» рядом с Украиной, НАТО и Евросоюзом.

Журналистика Молдавия Россия МИД РФ Телевидение

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