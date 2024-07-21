21 июля 2024, 15:32

Эрдоган раскритиковал ЕС за недоверие к Орбану

РИА «Новости»
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Руководство Европейского союза ищет пути для отстранения Венгрии с поста председателя в отместку за поездки главы правительства страны Виктора Орбана с мирной миссией по Украине. Как сообщило издание Hürriyet, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пояснил, что Орбан прилетал в Анкару на минувшей неделе и рассказал, что отправится на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампам. После этой встречи западные страны обрушились на политика с жесткой критикой, а теперь дошло до того, что они готовы отстранить Венгрию с поста председателя Евросоюза.

«Орбан ездил в Москву, его критиковали. Он ездил в Китай, его критиковали таким же образом. Затем он присутствовал на саммите в Шуше, его критиковали. Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что своими действиями западные страны начали попирать собственные демократические принципы. По его словам, сейчас всем, кто не согласен с такой позицией, необходимо набраться терпения и дождаться времени, когда будущее стран станет определять свободная воля народов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за несколько дней посетил Украину, Россию и Китай, где пообщался с лидерами стран, обсудив решение продолжающегося украинского кризиса. Последней его точкой стал саммит НАТО в Вашингтоне, где он провел переговоры с Дональдом Трампом.

По итогам своей поездки Орбан написал письмо лидерам Евросоюза , в котором изложил свое видение достижения мира. Он призвал организовать крупную конференцию на высоком уровне с привлечением руководства Китая, а также начать диалог с Россией. По его словам, это позволит Евросоюзу сделать важный шаг в урегулировании конфликта и прекратить бездумно копировать поведение США.

Руководство Европейского союза ищет пути для отстранения Венгрии с поста председателя в отместку за поездки главы правительства страны Виктора Орбана с мирной миссией по Украине. Как сообщило издание Hürriyet, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Венгрия Турция Реджеп Эрдоган Евросоюз Виктор Орбан
21 июля 2024, 14:46
Названо главное препятствие к миру между Арменией и Азербайджаном
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Азербайджан не пойдет на мирный договор с Арменией пока в ее конституции есть ссылка на документ об объединении с Нагорным Карабахом. С таким заявлением на глобальном медиафоруме в Шуше выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он пояснил, что власти Армении должны документально подтвердить отказ от территориальных претензий к Азербайджану, а также поддержать направленное в ОБСЕ предложение о роспуске Минской группы.

«В Конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха», - привело слова Алиева издание Turan.

Президент Азербайджана добавил, что само мирное соглашение готово на 90%. Но глава правительства Армении Никол Пашинян отказался от встречи в Лондоне, запланированной на 18 июля.

Алиев добавил, что не отказывается от подписания мирного соглашения, но для этого властям соседней республики придется пойти на юридические шаги по изменению конституции.

С призывом к властям Армении и Азербайджана подписать мирное соглашение до конца года обратился канцлер Германии Олаф Шольц, который устроил встречу лидеров двух стран. Он подчеркнул, что стороны уже договорились о делимитации границ, поэтому нужно продолжить диалог дальше и достичь соглашения о мире.

Армения Нагорный Карабах Азербайджан Никол Пашинян
21 июля 2024, 14:19
Врач оценил скорость восстановления Трампа после покушения
Global Look Press
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Выздоровление кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения проходит по плану. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил бывший лечащий врач политика Ронни Джексон.

Выздоровление кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения проходит по плану. Об этом в социальной сети Truth Socia l сообщил бывший лечащий врач политика Ронни Джексон.

Он направил в палату представителей конгресса официальное письмо с изложением последовательности восстановления бывшего американского лидера.

Врач указал, что пуля после попадания оставила на ухе рану размером два сантиметра. Учитывая ее размер и характер, зашивать это место не потребуется.

Возникшая после ранения отечность уже спала. При этом Джексон отметил, что Трампу недолгое время придется ходить с повязкой, потому что рана периодически начинает кровоточить.

На митинге в Мичигане в субботу вечером Трамп предстал перед избирателями без повязки на ухе. Вместо нее политику укрыли ухо небольшим пластырем телесного цвета.

США Врачи Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
21 июля 2024, 12:56
Мелания Трамп затмила мужа на съезде Республиканской партии
Global Look Press
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Длительное время не появлявшаяся на публике вместе с бывшим президентом США Дональдом Трампом его супруга Мелания Трамп вышла в свет на съезде в Висконсине. Как сообщил журнал People со ссылкой на близкие к семье источники, долгое отсутствие первой экс первой леди связано с ее нежеланием ассоциироваться с судами вокруг супруга.

По словам собеседников издания, все изменило покушение, которое пережил Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Как отметили журналисты, Мелания Трамп появилась только на четвертый день мероприятия, когда ее мужа официально выдвинули кандидатом в президенты.

После объявления официального решения она вышла на сцену с торжественной речью, нарушив установленный список и протокол мероприятия.

Появление Мелании Трамп вызвало огромный ажиотаж. Фактически супруга бывшего президента США переключила все внимание съезда на себя.

После покушения на Дональда Трампа его супруга прервала долгое молчание и выпустила обращение, в котором призвала всех американцев объединиться. Она подчеркнула, что считает стрелка монстром, и призналась, что теперь опасается за себя и своих детей.

США Семья Дональд Трамп Республиканская партия США Покушение на Дональда Трампа
21 июля 2024, 11:56
Сквоттеры пробрались на арестованные яхты россиян за рубежом
Unsplash
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Арестованные решением суды из-за западных санкций яхты в странах Запада превратились в объекты интереса сквоттеров. Об этом сообщила газета Financial Times.

Такая ситуация произошла с яхтой Phi, которая принадлежит, по предварительной информации, российскому девелоперу.

«Представляющий интересы владельцев Phi адвокат из Jaffa & Co Пол Дики заявил, что яхту атаковали сквоттеры», - отметили журналисты.

В статье говорится, что на борт судна прикрепили табличку, предупреждающую об ответственности за проникновение на судно. Также на яхте Lady Anastasia, у которой также российский владелец, произошли диверсии. Работавший там украинский механик попытался ее умышленно потопить.

Сквоттинг - это самовольное заселение имущества или пустого дома. Нередко сквоттеры захватывают именно пустующее жилье, хозяева которого уехали за границу или в отпуск. При этом в законодательстве многих стран на Западе прописано, что если такие люди проживут в чужом жилье 10–15 лет, то смогут оформить его в собственность.

Санкции Запад

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