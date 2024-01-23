23 января 2024, 23:49

Эрдоган «продавил» уступки для Турции. Почему страна точно одобрит вступление Швеции в НАТО

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Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение парламентариев не стало неожиданностью, рассказал «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган наверняка смог «продавить» ряд уступок со стороны Запада. О каких преференциях идет речь — покажет время.

Давно одобренный шаг Станкевич подчеркнул, что в политическом плане Турция уже давно согласилась на прием Швеции в НАТО. У республики был ряд условий - часть предъявили непосредственно скандинавской стране.

«В частности, шведы изменили внутреннее законодательство. Они приняли специальный закон, по которому стало преступным и наказуемым сжигать священные книги и другие священные реликвии. Соответственно, полиция стала такого рода организаторов задерживать, а один самый такой настырный провокатор, который этим занимался, был депортирован из Швеции», - напомнил политолог.

По его словам, фактически Швеция пошла на уступки. Несмотря на это, Турция еще несколько месяцев тянула с решением о вступлении в НАТО. И причина - в США.

Венгрия тоже одобрит вступление Швеции Если решение турецких парламентариев подтвердит президент Эрдоган, единственной страной, которая пока не дала добро на вступление Швеции, останется Венгрия. У нее в этой ситуации своя тактика, отметил собеседник «360».

«Дело в том, что Венгрия не получила от Евросоюза значительный объем субсидий, которые придержал Брюссель, пытаясь выкрутить руки [премьер-министру Виктору] Орбану, чтобы он пошел навстречу в другом вопросе - в вопросе о выделении помощи Украине на ближайшие четыре года - 50 миллиардов евро. Орбан пока блокирует эту помощь», - рассказал Станкевич.

По его словам, в этой ситуации образовался тупик. Орбан потребовал вернуть субсидии, а ЕС призвал Венгрию разморозить помощь Украине. Венгерский премьер решил придержать решение о вступлении Швеции в НАТО, однако этот вопрос не вызывает каких-то серьезных разногласий.

«Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции - это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег», - резюмировал Сергей Станкевич.

Решение о ратификации вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте приняли вечером 23 января. Теперь документ должен подписать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дело в том, что Соединенные Штаты уже произвели целую партию истребителей F-35 по заказу Турции и держат эти истребители в ангаре, хотя Турция за все заплатила», - объяснил Сергей Станкевич.

США Венгрия Турция Швеция Международные отношения НАТО Деньги
23 января 2024, 23:20
Часы Судного дня не стали переводить ближе к «ядерной полуночи»
Freepik
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Часы Судного дня, которые отражают мировую напряженность событий, в 2024 году остановились на отметке 90 секунд до «ядерной полуночи». Дальше стрелку не перевели. Об этом сообщил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Часы Судного дня были сброшены на отметке 90 секунд до полуночи, это все равно остается самым близким к полуночи показателем и отражает беспрецедентную угрозу, с которой сталкивается мир», - сказано в публикации.

Специалисты отметили, что сброс часов не указывает на стабильность мировых событий, а считается призывом к применению мер со стороны руководства властей разных стран.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что третья мировая война не наступила только благодаря усилиям российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства представляет залог стабильности и спокойствия не только в России, но во всем мире.

Ядерное оружие Войны
23 января 2024, 22:54
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Unsplash
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Парламент Турции после дебатов одобрил вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило издание BNO News в соцсети Х.

Турецкий парламент собирался на дебаты вечером 23 января. Состав Великого национального собрания Турции планировал принять решение до конца вторника.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Турция выдвинула условия, которые Швеция должна была выполнить, чтобы получить одобрение Анкары. Пакет документов о ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс рассматривался в турецком парламенте с октября прошлого года.

Турция Швеция НАТО
23 января 2024, 22:19
Страны НАТО не уведомили Белоруссию о военных учениях
РИА «Новости»
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Страны НАТО не уведомили Белоруссию о подготовке к военным учениям, нарушив тем самым положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом в соцсети Х написал начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на „крупнейшее за десятилетия“ учение, но ни уведомления, ни приглашения Республика Беларусь не получала», - заявил Ревенко.

Этим страны НАТО нарушили положения глав V и VI Венского документа, по которым они обязаны уведомить об учениях и пригласить принять участие в наблюдении.

Ранее стало известно, что Белоруссия наращивает силы РЭБ на западной границе из-за усиления группировки НАТО в регионе. Об этом сообщил председатель Генштаба Виктор Гулевич.

Белоруссия Военные учения Военные НАТО
23 января 2024, 20:00
Турецкий парламент проголосует по заявке о вступлении Швеции в НАТО до конца вторника
Pxhere
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Парламент Турции вечером 23 января начал дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО. Состав Великого национального собрания Турции должен проголосовать до конца вторника, сообщило агентство Associated Press.

В конце прошлого года комитет парламента по международным делам признал заявку Швеции о вступлении в НАТО. После этого необходима подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Шведская сторона подала заявку на вступление в НАТО в 2022-м. Состоящая в альянсе Турция решила выдвинуть условия, которые Стокгольму нужно выполнить для ратификации документа Анкарой.

В октябре прошлого года Эрдоган направил на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

Точные даты визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестны. Их озвучат, когда лидеры стран все согласуют.

Турция Швеция НАТО

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