11 ноября 2023, 16:37

Эрдоган призвал Запад компенсировать ущерб сектору Газа от действий Израиля

РИА «Новости»
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Запад должен полностью компенсировать палестинскому народу весь причиненный ущерб от действий Израиля. Об этом на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировал ТАСС.

«Западные страны обязаны компенсировать палестинскому народу весь урон, который ему причинил Израиль», - сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести весомый вклад в работу механизма государств - гарантов для Палестины.

«[На Западе] только и говорят о свободе и правах человека, но перед лицом убийств палестинцев они хранят молчание», - добавил турецкий лидер.

Также он выразил мнение, что главной задачей в зоне конфликта на сегодняшний день является надежное прекращение огня.

«Нужно прекратить боевые действия для начала процесса бесперебойной доставки гуманитарной помощи», - заключил политик.

Ранее Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.

Турция Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины
11 ноября 2023, 15:39
Украина пригрозила России ответными ударами по энергетической инфраструктуре
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Украина готова нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре России в зимнее время. Об этом газете Politico сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

«Если российская сторона зимой усилит удары по украинским электросетям, то ответные атаки по нефтегазовой инфраструктуре станут справедливыми», - заявил он.

При этом Галущенко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к армии и не обсуждал вероятность нанесения таких ударов с какими-то лицами.

С октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на террористический акт на Крымском мосту. Минобороны подчеркивало, что мирное население соседней страны остается вне угрозы.

Ранее в субботу на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Также власти Киева сообщали о серии взрывов на левом берегу столицы.

Россия Украина
11 ноября 2023, 15:18
Беспилотник атаковал базу США в Ираке
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Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал американскую авиабазу «Аль-Харир» в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.

На базе, помимо американских военных, расположены международные силы. В результате удара повреждения получила ее инфраструктура.

В четверг, 9 ноября, военную базу также атаковали. Агентство Shafaq News сообщало, что на территории комплекса отчетливо прозвучал звук громкого взрыва.

Сподвижники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удар по базе США рядом с месторождением нефти Эль-Омар в восточной части Сирии. Сведений о погибших или раненых военных не поступало.

В конце октября американские истребители F-16 атаковали склады с боеприпасами и оружием в Сирии. В Пентагоне подчеркивали, что перед нанесением удара США не консультировались с Израилем.

США Беспилотники Сирия
11 ноября 2023, 14:49
Европейские страны, вопреки своим заявлениям, продолжили получать газ из России
РИА «Новости»
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Российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, топливо поступает и в те страны, которые якобы от него отказались. Фрагмент беседы с Миллером опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В ходе интервью глава «Газпрома» обратил внимание. что российский газ продолжает поступать в европейские страны, которые декларируют, что на их страновом рынке топлива из РФ якобы нет. Такие поставки идут в том числе через газовый хаб в Австрии и в страны Юго-Восточной Европы.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены», - указал он, еще раз подчеркнув, что топливо идет во многие государства, которые провозглашали отказ от его потребления российского газа.

В конце октября Миллер сообщал о поставках дополнительного объема газа в Венгрию в осенне-зимний период. Также глава «Газпрома» проинформировал о расширении поставок газа в Китай по итогам года. По его оценке, на сегодняшний день Россия успешно замещает «выпавший» из-за украинского конфликта западноевропейский рынок топлива.

Газ Европа Россия
11 ноября 2023, 14:23
Неспособность Украины добиться быстрой победы над Россией признали в ЕС
РИА «Новости»
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Украина неспособна добиться победы над Россией в ближайшем будущем. Об этом на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

«Проблем у нас действительно очень много. Одна из них - Украина, где не ожидается скорой победы над Россией», - сказал дипломат.

Также Боррель допустил сокращение помощи Украине со стороны США. По его мнению, странам Евросоюза необходимо готовиться политически компенсировать эти издержки для киевского режима.

Агентство Bloomberg сообщало, что государства Евросоюза, возможно, не смогут выполнять взятые на себя обязательства по поставкам миллиона снарядов для артиллерии украинским военным к марту 2024 года. На данный момент ВСУ получили лишь 30% от обещанных траншей.

Политолог Алексей Ярошенко объяснял «360», что Европа также быстро откажется от помощи Украине , если это решение примут США.

Россия Евросоюз Украина

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