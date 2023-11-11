Эрдоган призвал Запад компенсировать ущерб сектору Газа от действий Израиля
Запад должен полностью компенсировать палестинскому народу весь причиненный ущерб от действий Израиля. Об этом на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировал ТАСС.
«Западные страны обязаны компенсировать палестинскому народу весь урон, который ему причинил Израиль», - сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести весомый вклад в работу механизма государств - гарантов для Палестины.
«[На Западе] только и говорят о свободе и правах человека, но перед лицом убийств палестинцев они хранят молчание», - добавил турецкий лидер.
Также он выразил мнение, что главной задачей в зоне конфликта на сегодняшний день является надежное прекращение огня.
«Нужно прекратить боевые действия для начала процесса бесперебойной доставки гуманитарной помощи», - заключил политик.
Ранее Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в секторе Газа.