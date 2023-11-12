Эрдоган призвал к реформе ООН

С инициативой реформы Совета Безопасности ООН на 78-й сессии Генеральной ассамблеи организации выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что число постоянных членов Совбеза нужно расширить, чтобы преодолеть регулярные тупики, в который заходят участники обсуждения вопросов, которые касаются всего мира.

Он подчеркнул, что действующая структура оказалась бессильна перед лицом массовых убийств мирного населения, поэтому ее необходимо изменить.

«ООН необходимо реформировать. Созданная после Второй мировой войны система должна стать более функциональной и получить возможности сдерживания. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение организации», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что будущее мира и жизни народов нельзя оставлять на милость пяти стран, имеющих право вето в Совете Безопасности. Эти правила необходимо пересмотреть и внести в них изменения.

Кризис на Ближнем Востоке явно показал слабость и бесполезность ООН и других общемировых организаций, которые ничего не смогли сделать, чтобы остановить истребление палестинцев в секторе Газа. Как сообщило агентство Anadolu , с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.