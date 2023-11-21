Эрдоган призвал Армению принять протянутую Азербайджаном «руку мира»

«Наше самое большое желание, чтобы они не тратили ее впустую, снова впадая в разные мечты. Отсюда я еще раз призываю Армению держать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями», - сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западные державы в развязывании очередного витка конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, они годами провоцировали Армению и получали прибыль. Эти страны, сказал президент, эксплуатировали, использовали и обрекали армян на незащищенность, разжигая нереалистичные мечты.

Он призвал Армению принять это и поискать союзников не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями, не используя оружия. Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество Турции при налаживании сотрудничества с Азербайджаном.