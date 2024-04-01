Эрдоган признал поражение правящей партии на выборах

«К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов», - сказал Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования.

Он отметил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, которые показали упущения на местах.

В Турции в воскресенье, 31 марта, провели выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития. Такие результаты получили после подсчета почти 90% голосов.

Ранее стало известно о гибели двух человек в ходе конфликтов, которые произошли на муниципальных выборах в Турции.