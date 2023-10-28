Эрдоган пригрозил войной христианскому Западу с мусульманским миром
Страны Запада в очередной раз продемонстрировали свое двуличие, когда поддержали Израиль, но не встали на защиту мирных жителей сектора Газа. С таким заявлением на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил сайт телеканала Haber.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что виновником новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали европейские страны, которые не остановили Израиль от «военных преступлений».
В своей речи Эрдоган напомнил, что в прошлом палестинская территория находилась под контролем Османской империи и поэтому оставлять без внимания происходящее сейчас в Газе нельзя.
«Эй, Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ жив, этот народ стойко стоит», - заявил Эрдоган.
На свое выступление турецкий лидер пришел в шарфе в цветах палестинского флага в знак поддержки сектора Газа.
После эмоционального выступления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил об отзыве всех дипломатов из Турции. Он заявил, что пришло время пересмотреть взаимоотношения двух стран.