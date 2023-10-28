Эрдоган пригрозил войной христианскому Западу с мусульманским миром

В ходе своего выступления он подчеркнул, что виновником новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали европейские страны, которые не остановили Израиль от «военных преступлений».

В своей речи Эрдоган напомнил, что в прошлом палестинская территория находилась под контролем Османской империи и поэтому оставлять без внимания происходящее сейчас в Газе нельзя.

«Эй, Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ жив, этот народ стойко стоит», - заявил Эрдоган.

На свое выступление турецкий лидер пришел в шарфе в цветах палестинского флага в знак поддержки сектора Газа.

После эмоционального выступления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил об отзыве всех дипломатов из Турции. Он заявил, что пришло время пересмотреть взаимоотношения двух стран.