Эрдоган предложил парламенту Турции утвердить вступление Швеции в НАТО

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«Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», - процитировало РИА «Новости» официальное сообщение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в Альянс на территории этих стран появятся военные базы НАТО и ударные виды вооружения. Это спровоцирует дополнительный очаг напряженности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в военный блок в мае 2022 года. До сих пор первая не получила одобрения со стороны Венгрии и Турции. Венгерское руководство отложило голосование о приеме страны в НАТО из-за подрыва с ней отношений.

При этом сам Эрдоган неоднократно заявлял, что США подталкивали его к решению о принятии Швеции в Альянс.