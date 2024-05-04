Эрдоган откроет бывший монастырь Хора для мусульманских богослужений
Турецкие власти откроют в Стамбуле после реставрации мечеть Карие, которая ранее была христианским монастырем Хора. В открытии примет участие по видеосвязи президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило издание Sabah.
«После четырех лет реставрации состоится открытие мечети Карие. Церемония пройдёт в понедельник при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью видеосвязи», - сообщила газета.
Главное управление фондов объявило дату открытия богослужения, оно состоится в понедельник, 6 мая.
Ранее Эрдоган сообщил о разрыве торговых отношений с Израилем. Размер товарооборота составлял 9,5 миллиарда долларов. Министерство торговли заявило, что эти ограничения отменят, когда восстановят обеспечение бесперебойных поставок гуманитарной помощи в Газу.