Эрдоган отчитал Запад за замалчивание гуманитарной катастрофы в секторе Газа

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«В настоящее время в Газе нет ни воды, ни хлеба, ни продовольствия. Все это противоречит правам человека. Где Запад? Принимают ли они здесь какие-либо меры?» - спросил турецкий лидер.

Эскалация конфликта Палестины и Израиля началась 7 октября. Боевики ХАМАС ударили по территориям соседнего государства и проникли в приграничные районы. В ответ на действия группировки власти Израиля ударили по сектору Газа, в котором проживают около 2,3 миллиона человек. При этом страна создала блокаду для анклава. Израиль лишил жителей Газы воды, электричества и поставок продуктов.

По данным ООН, в результате атаки с израильской стороны повреждения получили более 2,5 тысячи жилых построек. Непригодными для проживания стали еще 23 тысячи зданий в секторе Газа.