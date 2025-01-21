21 января 2025, 19:23

Эрдоган объявил траур в Турции после пожара в отеле на горнолыжном курорте

РИА «Новости»
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В Турции на 22 января объявили национальный траур в связи с гибелью людей в связи с массовой гибелью людей в результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к нации после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур», - сказал он.

Государственные флаги в Турции и в ее представительствах за рубежом приспускаются наполовину. Эрдоган пообещал, что виновные будут наказаны.

По последним данным, число жертв пожара на курорте Карталкая достигло 66.

Примерно в 03:30 ночи по местному времени в 11-этажном здании отеля Kartalkaya Ski Resort вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор Болу Абдулазиз Айдин, возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В этот момент в отеле находились 234 человека.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Турция Пожары Реджеп Эрдоган
21 января 2025, 18:24
Лукашенко назвал Вильнюс белорусской территорией
Unsplash
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Вильнюс является белорусским краем. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

Сбежавшие в Литву белорусские националисты собираются захватить часть прибалтийского государства и создать там анклав «Беларусь 2», добавил Лукашенко.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно - действительно белорусский край», - отметил он.

Лукашенко выразил мнение, что белорусские националисты могут назвать прилегающие районы Польши территорией Белоруссии. Литовцы уже не знают, что с ними делать - у них «мозги набекрень», заявил президент. При этом он назвал националистов проблемой тех, кто их туда позвал.

Ранее российский лидер Владимир Путин пожелал белорусскому коллеге успехов на предстоящих выборах. Голосование назначили на 26 января 2025 года.

Белоруссия Литва Александр Лукашенко
21 января 2025, 12:48
Товарооборот между Россией и Китаем превысил 220 млрд долларов
Unsplash
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За 11 месяцев 2024 года рост товарооборота между Россией и Китаем составил более 7%, превысив 220 миллиардов долларов. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Беседа проходила в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что взаимная торговля по итогам минувшего года, несмотря на негативное воздействие извне, смогла выйти на хорошие показатели Товарооборот, согласно китайской статистике, за весь год достиг почти 245 миллиардов долларов.

Путин подчеркнул, что Китай - главный торговый партнер России, а наша страна занимает в списке торговых контрагентов КНР пятое место.

Открывшиеся в некоторых китайских городах магазины с российскими продуктами питания стали очень популярными среди местных жителей. В некоторых торговых точках уже начали продавать контрафакт.

Торговля Россия Китай Экономика
21 января 2025, 12:44
Путин назвал стабилизирующей совместную работу России и КНР на международной арене
РИА «Новости»
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Совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль международных делах. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках - в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, „Группе двадцати“, АТЭС», - подчеркнул российский лидер.

Россия и Китай совместно выступают за построение справедливого многополярного миропорядка. Два государства ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и во всем мире.

Ранее Путин оценил стремление нового президента США Дональда Трампа возобновить дипломатические отношения с Россией. Глава государства поддержал желание республиканца.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
21 января 2025, 12:28
Лукашенко обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Unsplash
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным строительство второй в стране атомной электростанции. Об этом сообщило БелТА.

«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что место возведения АЭС еще не определили, но потенциальные площадки для этой цели есть. В Белоруссии активно строится жилье с подогревом и электрическим отоплением, развивается электротранспорт. Возведение второй АЭС позволит обеспечить население этой инфраструктурой.

Лукашенко заявлял о необходимости построить вторую атомную станцию еще на прошлой неделе. По его словам, потребности в электроэнергии наблюдаются в том числе в производственной сфере.

Белоруссия Строительство АЭС

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