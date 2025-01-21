Эрдоган объявил траур в Турции после пожара в отеле на горнолыжном курорте

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур», - сказал он.

Государственные флаги в Турции и в ее представительствах за рубежом приспускаются наполовину. Эрдоган пообещал, что виновные будут наказаны.

По последним данным, число жертв пожара на курорте Карталкая достигло 66.

Примерно в 03:30 ночи по местному времени в 11-этажном здании отеля Kartalkaya Ski Resort вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор Болу Абдулазиз Айдин, возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В этот момент в отеле находились 234 человека.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.