Эрдоган объяснил, почему США вместе с Израилем проиграют

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«Израиль, с таким мышлением тебе никуда не деться, даже если ты будешь с США или Западом. Америка тоже проиграет», - подчеркнул глава республики.

По словам президента Турции, Соединенные Штаты и Израиль не хотят создания справедливого мира. Эрдоган назвал оправдание нападений наследием кровавой истории Запада.

Ранее турецкий лидер обсудил палестино-израильский конфликт в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган отметил, что молчание Запада привело к гуманитарному кризису невиданных масштабов в секторе Газа.

Президент Турции также призывал международное сообщество поддержать инициативы по прекращению огня в анклаве.

Эрдоган назвал безумием конфликт на Ближнем Востоке.