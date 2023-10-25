Эрдоган объяснил, почему США вместе с Израилем проиграют
США вместе с Израилем ждет проигрыш, поскольку эти страны не поддерживают установление справедливости. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, его процитировал ТАСС.
«Израиль, с таким мышлением тебе никуда не деться, даже если ты будешь с США или Западом. Америка тоже проиграет», - подчеркнул глава республики.
По словам президента Турции, Соединенные Штаты и Израиль не хотят создания справедливого мира. Эрдоган назвал оправдание нападений наследием кровавой истории Запада.
Ранее турецкий лидер обсудил палестино-израильский конфликт в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган отметил, что молчание Запада привело к гуманитарному кризису невиданных масштабов в секторе Газа.
Президент Турции также призывал международное сообщество поддержать инициативы по прекращению огня в анклаве.
Эрдоган назвал безумием конфликт на Ближнем Востоке.