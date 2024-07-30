Эрдоган объяснил отказ от поездки на открытие ОИ в Париже
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признался, что отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки. Об этом он рассказал на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал TRT Haber.
По словам Эрдогана, когда президент Франции Эммануэль Макрон приглашал его на открытие, он ответил, что, возможно, приедет. Но все изменилось после разговора с внучкой.
«Моя 13-летняя внучка сказала мне „дедушка, не едь туда“. Я спросил, почему, она в ответ сказала: „Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду“. Она показала мне видео из Instagram**», - рассказал турецкий лидер, добавив, что из-за этого отказался от поездки.
Эрдоган заявил, что церемония «превратилась в проявление неуважения всему христианскому и мусульманскому миру». И он намерен позвонить Папе Римскому Франциску, чтобы пожаловаться ему на церемонию открытия Олимпиады в Париже, где пропагандировали нетрадиционные отношения.
По словам турецкого лидера, «Запад превратился в заложника ЛГБТ*».
Ранее Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 в Париже двум боксерам-трансгендерам - представительницу Алжира Иман Хелиф и тайваньскую спортсменку Линь Юйтин.
* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.
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