Эрдоган обвинил Запад в игнорировании международного права

«Все западные страны безоговорочно поддерживают эти атаки. <…> Разве вы не смотрите на то, что там (во Всеобщей декларации прав человека, - прим. ред.) написано», - возмутился лидер Турции.

По мнению Эрдогана, западные государства предпочитают смотреть туда только тогда, когда их все устраивает, но не в противном случае.

«Проливается кровь мусульман. Послав авианосец вместо корабля помощи, они показали, каким лобби они служат. Это называется лицемерием», - выразил уверенность политик.

Ранее он уже предупреждал, что США вместе с Израилем ждет проигрыш , поскольку эти страны не поддерживают установление справедливости.