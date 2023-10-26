Эрдоган обвинил Запад в игнорировании международного права
Страны Запада, оказывая безоговорочную поддержку Израилю, нарушают международное право, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На фоне происходящего политик также напомнил о Всеобщей декларации прав человека, сообщил ТАСС.
«Все западные страны безоговорочно поддерживают эти атаки. <…> Разве вы не смотрите на то, что там (во Всеобщей декларации прав человека, - прим. ред.) написано», - возмутился лидер Турции.
По мнению Эрдогана, западные государства предпочитают смотреть туда только тогда, когда их все устраивает, но не в противном случае.
«Проливается кровь мусульман. Послав авианосец вместо корабля помощи, они показали, каким лобби они служат. Это называется лицемерием», - выразил уверенность политик.
Ранее он уже предупреждал, что США вместе с Израилем ждет проигрыш , поскольку эти страны не поддерживают установление справедливости.