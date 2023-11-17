Эрдоган обвинил Израиль в нежелание признать наличие ядерного оружия
Израиль обладает ядерным оружием, но не признает этого. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привел ТАСС.
Турецкий лидер отметил, что еврейское государство сравняло сектор Газа с землей. В ходе операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве погибли более 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей.
«Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да, но если вы спросите об этом Израиль, он не скажет да. Потому что они очень хорошо используют ложь», - заявил Эрдоган.
Ранее турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством». Власти страны направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Главу правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.
До этого Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. К организации переговоров необходимо привлечь США, Египет и страны Персидского залива, добавил он.