Эрдоган обвинил Израиль в нежелание признать наличие ядерного оружия

Турецкий лидер отметил, что еврейское государство сравняло сектор Газа с землей. В ходе операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве погибли более 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей.

«Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да, но если вы спросите об этом Израиль, он не скажет да. Потому что они очень хорошо используют ложь», - заявил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством». Власти страны направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Главу правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.

До этого Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. К организации переговоров необходимо привлечь США, Египет и страны Персидского залива, добавил он.