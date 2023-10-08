Эрдоган назвал условие достижения мира на Ближнем Востоке

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«Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы», - заявил турецкий лидер.

Он добавил, что палестинское государство со столицей в Иерусалиме, основанное в границах 1967 года, является «необратимой необходимостью». Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее остановить конфликты и снизить напряженность, подчеркнул Эрдоган.

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш также говорил , что единственным путем урегулирования конфликта является соблюдение резолюции ООН о сосуществовании двух государств и создании независимого государства Палестина.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет из сектора Газа по израильским городам. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в «состояние войны».

Ранее ХАМАС заявил о невозможности перемирия с Израилем. По мнению представителей движения, израильская сторона своими действиями и агрессией против мирных жителей спровоцировала разжигание конфликта.