Эрдоган назвал массовым убийством противостояние Израиля и Палестины

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«Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене», - подчеркнул турецкий лидер.

Он обратил внимание, что страны применяют «постыдные методы» в противостоянии друг с другом.

«Мы считаем неправильными какие-либо действия против гражданского населения. Мы считаем, что у войны также есть мораль и что стороны должны ее соблюдать», - высказался Эрдоган.

Он добавил, что стороны грубо нарушили данный принцип нанося удары по территории Израиля и сектора Газа.

Ранее МИД Палестины обвинил Армию обороны Израиля в применении кассетных и фосфорных боеприпасов в секторе Газа. Дипломаты назвали это «преступлением против народа», напомнив, что данные типы снарядов запрещены в ряде международных конвенций.