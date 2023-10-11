Эрдоган назвал массовым убийством противостояние Израиля и Палестины
Происходящее на Ближнем Востоке больше похоже на массовое убийство, а не на военное противостояние Израиля и Палестины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте страны. Его процитировал ТАСС.
«Непропорциональное применение силы против сектора Газа, лишенное какого-либо морального обоснования, может привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене», - подчеркнул турецкий лидер.
Он обратил внимание, что страны применяют «постыдные методы» в противостоянии друг с другом.
«Мы считаем неправильными какие-либо действия против гражданского населения. Мы считаем, что у войны также есть мораль и что стороны должны ее соблюдать», - высказался Эрдоган.
Он добавил, что стороны грубо нарушили данный принцип нанося удары по территории Израиля и сектора Газа.
Ранее МИД Палестины обвинил Армию обороны Израиля в применении кассетных и фосфорных боеприпасов в секторе Газа. Дипломаты назвали это «преступлением против народа», напомнив, что данные типы снарядов запрещены в ряде международных конвенций.