Эрдоган назвал безумием конфликт на Ближнем Востоке
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество поддержать инициативы по скорейшему прекращению огня в секторе Газа. Сообщение появилось в Telegram-канале главы государства.
Президент назвал происходящее на Ближнем Востоке безумием, которое поощряется западными государствами. Эрдоган также обратился к правительству Израиля с призывом никогда не расширять масштабы своих атак на мирное население и прекратить свои геноцидные операции.
«Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе», - подчеркнул президент Турции.
С начала эскалации конфликта Израиля с ХАМАС погибли 4218 палестинцев.
В общей сложности пострадали около 14 400 человек. Обострение в регионе началось утром 7 октября, кода палестинские радикалы ХАМАС ударили по территории еврейского государства.