Эрдоган назвал безумием конфликт на Ближнем Востоке

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Президент назвал происходящее на Ближнем Востоке безумием, которое поощряется западными государствами. Эрдоган также обратился к правительству Израиля с призывом никогда не расширять масштабы своих атак на мирное население и прекратить свои геноцидные операции.

«Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе», - подчеркнул президент Турции.

С начала эскалации конфликта Израиля с ХАМАС погибли 4218 палестинцев.

В общей сложности пострадали около 14 400 человек. Обострение в регионе началось утром 7 октября, кода палестинские радикалы ХАМАС ударили по территории еврейского государства.