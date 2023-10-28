Эрдоган надел шарф цвета палестинского флага на митинге в Стамбуле

ТАСС уточнял, что в митинге примут участие около двух миллионов человек. Кроме жителей столицы, к аэропорту на специальных автобусах привезли людей почти из 40 провинций страны. Правоохранительные структуры усилили меры безопасности в месте проведения мероприятия.

Во время своего выступления Эрдоган жестко раскритиковал Запад и Израиль. По его мнению, именно западные государства несут ответственность за происходящее в секторе Газа, в том числе за гибель детей и женщин.

Кроме того, президент республики сообщал о намерении Турции объявить Израиль страной - военным преступником. По его словам, работа над этой мерой уже началась.

Ранее Эрдоган предупреждал Израиль и США о неминуемом поражении , поскольку они выступают против справедливости.