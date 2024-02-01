Эрдоган может сделать предложение Путину по украинским переговорам

«Предложение о начале мирных переговоров может быть представлено во время визита президента Путина в Турцию», - указал эксперт.

По словам Озера, в основу мирных переговоров мог бы лечь прогресс, которого достигли в ходе стамбульского процесса. Турция также может выступать посредником для достижения соглашения о прекращении огня без прямых переговоров между сторонами, отметил он.

«Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров», - добавил Озер.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в феврале. Тема Украины будет одной из основных на повестке. Окончательная дата поездки пока неизвестна.