01 февраля 2024, 09:37

Эрдоган может сделать предложение Путину по украинским переговорам

Global Look Press
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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить президенту РФ Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Предложение о начале мирных переговоров может быть представлено во время визита президента Путина в Турцию», - указал эксперт.

По словам Озера, в основу мирных переговоров мог бы лечь прогресс, которого достигли в ходе стамбульского процесса. Турция также может выступать посредником для достижения соглашения о прекращении огня без прямых переговоров между сторонами, отметил он.

«Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров», - добавил Озер.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в феврале. Тема Украины будет одной из основных на повестке. Окончательная дата поездки пока неизвестна.

Турция Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин
01 февраля 2024, 08:45
Зеленский решился на кадровые перестановки в СБУ
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский после неудачной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного уволил с должности начальника департамента защиты государственной СБУ Романа Семенченко. Указ разместили на сайте офиса президента.

При этом в пресс-службе не уточнили, по какой причине Семенченко лишился должности. По данным украинских СМИ, департамент СБУ занимается вопросами защиты информационного пространства. «Страна.ua» написала, что его сотрудники следили за участниками журналистского проекта Bihus.info. На Украине возбудили уголовное дело из-за незаконной слежки и прослушивания сотрудников издания.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленский решил уволить Залужного, повесив на него крушение Ил-76. Однако военачальник отказался брать на себя ответственность за гибель пленных в Белгородской области, которые находились на борту самолета. Залужный также не захотел переходить на новую должность в СНБО.

Владимир Зеленский СБУ
01 февраля 2024, 08:30
Некоторые банки в Турции начали закрывать счета российских компаний
РИА «Новости»
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Некоторые банки в Турции начали закрывать счета компаний из России и ужесточать требования для физических лиц. Об этом со ссылкой на владельцев бизнеса и финансовых консультантов сообщила газета «Ведомости».

По словам одного из источников издания, до декабря в Турции оставалось еще «два всеядных и два полувсеядных» с точки зрения работы с Россией банка.

Но ситуация изменилась после подписания президентом США Джо Байденом указа, расширившего правовые основания для введения антироссийских санкций. В частности, этот документ позволяет отключать от финансовой системы банки, которые уличили «в содействии России в обходе санкций» против ее военно-промышленного комплекса.

Следом за этим указом первые две турецкие финансовые организации начали закрывать счета российских компаний из страха попасть под санкции США. Вторые два банка, по данным газеты, разрывают отношения в первую очередь с теми, с кем начали сотрудничать уже после начала боевых действий на Украине.

Турция Банки Россия
01 февраля 2024, 07:34
Корабли Японии и США заметили на совместных морских учениях возле Окинавы
РИА «Новости»
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Экипажи кораблей ВМС США и Японии проводят совместные учения к югу от острова Окинава. В маневрах принимают участие авианосцы USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и эсминец «Исэ», сообщило РИА «Новости».

Учения стартовали 29 января и завершатся 1 февраля. В пресс-релизе командования отметили, что маневры необходимы для повышения тактических навыков и оперативной совместимости ВМС США и Японии.

Помимо авианосцев от американской стороны задействованы ракетные крейсеры USS Lake Erie, USS Princeton, эскадренные миноносцы ВМС США. До этого власти США разместили три авианосца на западе Тихого океана для сдерживания КНР и Северной Кореи.

На фоне усиления потенциального противника в регионе Пхеньян осуществил очередные ракетные пуски. В конце января северокорейские власти запустили крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

США Япония
01 февраля 2024, 05:53
Двое россиян избили туриста с инвалидностью в Таиланде
Freepik
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Два россиянина напали на корейского туриста с инвалидностью в Таиланде, разбив ему голову. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Вечером 29 января в районе Чонбури в Паттайе госпитализировали корейского туриста с инвалидностью обеих ног. Он пострадал в результате нападения двух россиян, которые разбили ему голову бутылкой, а потом скрылись.

Полицию вызвал один из очевидцев избиения. Пострадавший боялся мести россиян и не стал обращаться к правоохранителям.

По словам свидетеля, нападение произошло после того, как кореец покинул массажный салон, где интересовался ценами на услуги заведения. Полиция уже ведет расследование, россиян ищут.

Неделю назад тайские полицейские задержали пятерых россиян , игравших в покер, на острове Пхукет. Правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры, изъяв игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.

Ранее коллекторы в Твери напали на супругу участника спецоперации Анну. Они пытались выбить долги брата ее мужа. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои.

Больницы Преступления Россия Таиланд Полиция

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