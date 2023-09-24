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Главы двух государств откроют комплекс в Нахичевани на границе с Арменией. Кроме того, стороны проведут переговоры и обменяются мнениями о последних событиях в Нагорно-Карабахской Республике. Президенты также обсудят военное и экономическое сотрудничество.

«Еще одна важная тема визита Эрдогана в Нахичевань - Зангезурский коридор», - говорится в публикации.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил коллегу из Азербайджана Закира Гасанова с успешным завершением операции в Нагорном Карабахе. До этого Алиев и Эрдоган побеседовали о прекращении боевых действий в республике.

Турецкий МИД заявил, что Азербайджан вынужденно принял меры в Нагорном Карабахе, приступив к проведению «контртеррористической операции» Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань. Об этом сообщил телеканал NTV Haber.