Эрдоган допустил запуск коридора в Азербайджан через Иран

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«Отношения Турции и Азербайджана укрепит установление прямых транспортных связей, в том числе запуск железнодорожных и наземных линий. Чтобы открыть этот коридор, мы сделаем все возможное, он важен для обеих стран и должен быть обязательно реализован», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что после открытия Зангезурского коридора поезда и автомобили смогут прибывать в провинцию Турции Карс прямо из Баку.

«Если Армения воспротивится созданию коридора, то он пойдет через территорию Ирана. Приятно видеть положительные сигналы от иранской стороны по этому вопросу», - добавил турецкий президент.

Ранее стало известно, что Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев примут участие в закладке газопровода Ыгдыр - Нахичевань.

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