Эпидемия кори началась в Румынии

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В Минздраве Румынии подчеркнули, что рост заболеваемости корью вызывает тревогу. В связи с большим числом госпитализаций детей в инфекционные отделения больниц ведомство планирует снизить возрастной порог вакцинации.

Обычно прививку от кори делают ребенку в 12 месяцев. Но в Минздраве Румынии полагают, что можно проводить вакцинацию детям в возрасте от 9 до 11 месяцев.

Сейчас вакцинация от кори первой дозой охватывает 78% детей, а второй - 62%. Румынские власти намерены повысить охват путем проведения разъяснительной работы среди родителей.

В конце ноября стало известно о вспышке детской пневмонии в Китае. Представители ВОЗ взяли ситуацию на контроль.