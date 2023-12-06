Эпидемия кори началась в Румынии
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори, врачи зафиксировали почти 2 тысячи заражений вирусом в 29 уездах страны. Официальное заявление опубликовали на сайте ведомства.
В Минздраве Румынии подчеркнули, что рост заболеваемости корью вызывает тревогу. В связи с большим числом госпитализаций детей в инфекционные отделения больниц ведомство планирует снизить возрастной порог вакцинации.
Обычно прививку от кори делают ребенку в 12 месяцев. Но в Минздраве Румынии полагают, что можно проводить вакцинацию детям в возрасте от 9 до 11 месяцев.
Сейчас вакцинация от кори первой дозой охватывает 78% детей, а второй - 62%. Румынские власти намерены повысить охват путем проведения разъяснительной работы среди родителей.
В конце ноября стало известно о вспышке детской пневмонии в Китае. Представители ВОЗ взяли ситуацию на контроль.