12 марта 2024, 18:27

ЕП одобрил закон о криминализации обхода санкций

РИА «Новости»
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Члены Европарламента поддержали закон, который устанавливает уголовное наказание за обход санкций. Ожидается, что он позволит конфисковывать замороженные частные российские активы. Информацию о законопроекте разместили на сайте ЕП.

За документ проголосовали 543 депутата, 45 выступили против, еще 27 воздержались от участия в голосовании. В нем указали все принимаемые Евросоюзом санкции, а также ответственность за их нарушение или обход. Нарушителям грозят штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Речь в том числе идет о сокрытии и переводе денежных средств, которые подлежат заморозке. Сюда же входит сокрытие информации о владельце имущества. Наказание не будет распространяться за оказание гуманитарной помощи.

Теперь законопроект должен утвердить Совет ЕС, затем он появится в официальном журнале. Документ вступит в силу через 20 дней с момента опубликования.

В Швейцарии приняли законопроект, который предусматривает создание механизма для передачи замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. Власти страны назвали эти средства репарациями. В МИД России пригрозили Швейцарии ответными действиями.

Законы Санкции Европарламент
12 марта 2024, 19:24
Оператор «Северных потоков» подал иск к страховщикам на 400 млн евро
РИА «Новости»
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Компания Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 миллионов евро к страховщикам. Причиной стал их отказ покрыть ущерб от взрывов на газопроводе «Северный поток», сообщила Financial Times.

Nord Stream AG является оператором газопровода. По данным издания, исковое заявление компания подала в февраля. Ответчиками по нему выступят компании Lloyd’s of London и Arch Insurance.

По предварительным оценкам оператора «Северного потока», сумма на удаление воды из трубопроводов, стабилизацию их работы, ремонт и замену потерянного газа составляет порядка 1,2 - 1,35 миллиарда евро.

Диверсии на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в конце сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Позже журналист из США Сеймур Херш раскрыл данные о том, что взрывные устройства под российскими магистральными газопроводами заложили в июне 2022-го. Сделали это, по его данным, водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов.

Северный поток
12 марта 2024, 18:16
Первый автомобиль с российскими номерами задержали в Литве
Global Look Press
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Таможенники на контрольно-пропускном пункте в Литве задержали первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления прибалтийской республики.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Audi Q7 остановили на КПП рядом с населенным пунктом Медининкай За рулем находился гражданин Молдавии, который ехал в Белоруссию. Против него завели административное дело. Автомобиль, вероятно, конфискуют.

Власти Литвы заявляли, что с 11 марта начали изымать машины с российскими номерами. Водителям рекомендовали сменить номер на литовский, либо покинуть страну. Иначе им грозит конфискация транспорта в пользу государства.

В литовской таможне уточняли, что ограничение на движение не будет действовать только на автомобили, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из нее.

Литва Россия Машины Водители
12 марта 2024, 15:08
Премьер Швеции объявил о планах защитить Готланд от России
РИА «Новости»
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Партнеры по НАТО сочли недостаточным военное присутствие Швеции на острове Готланд. Укрепление обороноспособности станет одной из тем обсуждения после вступления страны в альянс, заявил The Financial Times премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Готланд всегда был важен… Это будет одна из многих тем для обсуждения. <…> Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего», - сказал премьер.

До сих пор, по словам Кристерссона, страна обеспечила себе лишь незначительное военное присутствие на Готланде. Лидеры стран Северной Европы и Балтии сочли это критической уязвимостью Североатлантического альянса. Премьер допустил наращивание военной группировки на острове и размещение подводных лодок.

Остров Готланд находится в 330 километрах от Калининграда. Европейские журналисты сравнили его с гигантским авианосцем и заявили, что эту территорию сделают центром переброски войск НАТО.

Швеция Международные отношения Россия НАТО
12 марта 2024, 14:57
Военную миссию Франции в Кишиневе представит одна женщина
Unsplash
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Постоянная французская военная миссия в Кишиневе будет представлена лишь одной персоной. Об этом в интервью телеканалу PRO TV заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Эта персона, по словам Носатого, будет иметь функцию военного атташе в составе посольства Франции.

Также министр уточнил, что речь идет о женщине в звании подполковника. В апреле ее должны будут перевести из Бухареста в Кишинев.

О том, что в ближайшие месяцы Франция откроет в Кишиневе постоянную оборонную миссию, 7 марта заявлял президент страны Эммануэль Макрон.

Политик тогда выразил уверенность, что это «усилит сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных». Еще один момент, который отметил Макрон, связан с повышением «совместимости вооруженных сил» двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила, как Франция оставила свои позиции в Мали, назвав это позором на весь мир.

«Знаете, почему малийцев Франция больше не „обороняет“? Потому что не умеет, как выяснилось», - пояснила дипломат.

Молдавия Франция

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