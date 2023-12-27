Энтузиасты начали скупать в Британии истребители Spitfire времен Второй мировой войны

По его словам, Airframe Assemblies приходится иногда отказываться от заказов, так как ангары с самолетами уже полностью заполнены истребителями Spitfire.

«У нас идет бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», - указал Визард.

Он добавил, что компания планирует расширение, чтобы восстанавливать больше самолетов. Заказы на реставрацию делают музеи, коммерческие пилоты и энтузиасты. Стоимость восстановления одного истребителя составляет примерно три миллиона фунта стерлингов (около 350 миллионов рублей).

Ранее бизнесмен Дэвид Сакс прокомментировал провал программы выпуска самолетов F-35. Истребители этой модели имеют дорогостоящие детали и требуют больших временных затрат для сборки.