Энтони Блинкен прибыл в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль на фоне обострения конфликта страны с палестинским объединением ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.
По данным издания, самолет с главой Госдепа на борту приземлился утром 12 октября.
Израильская радиостанция Kan сообщила, что Блинкен в первую очередь отправится в Иерусалим. Там у госсекретаря США пройдут переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Кроме того, в планах у главы Госдепа встреча с президентом ближневосточной страны Ицхаком Герцогом. Главной темой первых и вторых переговоров должно стать урегулирование палестино-израильского конфликта.
Ранее Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Израиля Эли Коэном. В Госдепе сообщили, что во время беседы госсекретарь США выразил искренние соболезнования израильскому народу и всем пострадавшим от действий ХАМАС.