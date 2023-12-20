Энергорынок Украины оказался на грани катастрофы

После пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и «успехов» процесса евроинтеграции депутат решил привести пример. Он процитировал энергетика Юрия Сакву, который сообщил, что энергорынок республики уже на протяжении пяти лет идет в сторону «неконтролируемого финансового хаоса». В перспективе проблема может в целом разрушить «технологический процесс».

Кучеренко подчеркнул, что подобная оценка энергетика отрицательная и тревожная. Он заметил, что верит Сакве больше, чем европейским и украинским чиновникам, которые говорят об «огромных успехах» реформы энергорынка.

«Оценкам Юрия Саквы <…> я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает - это вгоняет меня в ступор», - констатировал депутат.

В конце ноября «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии в стране. Компания призвала жителей не тратить лишний раз электричество.