Энергокабель между Эстонией и Финляндией Estlink 1 вышел из строя

«Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией отключили от сети 5 января в 11:17 (12:17 по московскому времени). На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 Мегаватт», - отметили в компании.

Специалисты связали нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами с обычной неисправностью. Причина сбоя сейчас выясняют.

Работу газопровода Balticconnector приостановили из-за утечки топлива в ночь на 8 октября. Позже стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Финская полиция предположила, что к повреждению инфраструктуры имеет причастность китайский корабль Newnew Polar Bear.