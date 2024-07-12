«Ему все понравилось». Стало известно, зачем Эрдоган прилетел на саммит ШОС

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Он назвал интерес Турции к ШОС закономерным.

«ШОС объединяет все государства не-Запада, расположенные на континенте Евразия. Все сколько-нибудь значимые государства не-Запада», - отметил политолог.

По его словам, Турция считает себя как минимум региональным лидером, восходящей великой державой, а, значит, не может остаться в стороне от этого процесса.

Он предположил, что решение о членстве Турции в НАТО сохраняется по инерции.

«Это решение <…> было принято достаточно давно, и это решение сохраняется в основном больше по инерции, поскольку слишком много на это завязано», - объяснил Станкевич.

Он считает, что членство в НАТО скорее обременяет Турцию, чем укрепляет ее безопасность. А вопросы урегулирования в Сирии или продвижения национальных интересов в Центральной Азии Эрдоган решает без участия альянса.

По его мнению, Турция видит, что ситуация на Западе идет по нисходящей.

«Там все больше внутренних противоречий и все больше тупик целеполагания. Нет стратегии, нет целей», - подчеркнул политолог.

Напротив, ШОС перехватывает инициативу в Евразии.

По словам Станкевича, Эрдоган привез на саммит ШОС в Казахстан большую команду и провел множество встреч.

«Ему все понравилось, он увидел перспективу, и он хочет, чтобы Турция дальнейшее свое восхождение к статусу великой державы осуществляла, уже используя потенциал <…> ШОС», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Шанхайская организация сотрудничества станет главным центром миротворчества в Большой Евразии, и президент Турции хочет вовремя сделать верную ставку.

Ранее Владимир Путин на саммите в Астане рассказал, что Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества.