Эмир Кувейта распустил парламент

«Исходя из интересов государства приказываем: распустить парламент и приостановить действие некоторых статей Конституции на срок не более четырех лет», - говорится в указе.

Ас Сабах также решил, ряд полномочий парламента на себя возьмут правительство и эмир. В указе он подчеркнул, что не позволит разрушить страну.

«Выше закона не стоит никто. Разрушить государство я не позволю. Отдельные депутаты зашли так далеко, что уже вмешались в полномочия эмира. Некоторые намерены вмешиваться в процесс выбора наследного принца, но это право принадлежит эмиру», - сказал он.

Выборы в парламент Кувейта состоялись в начале апреля в пятый раз за два года на фоне конфликта законодательной и исполнительной властей, уточнило издание Kuwait Times.