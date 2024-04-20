«Элемент гибридной войны». Захарова назвала воровством покушение Запада на активы России

По ее словам, в случае конфискации российских активов РФ будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, в которых предусматривается право на ответные меры. Российская сторона располагает большим объемом средств и имущества Запада, которых могут коснуться встречные действия.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России», - заявила она.

Ранее Захарова сказала, что дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Она отметила, что за последние пять лет Евросоюз деградировал.