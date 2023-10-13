Электронная система охраны заработала на границе Польши с Россией

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«Создание этой системы, которая ведет мониторинг ситуации на границе и поддерживает пограничников, было приоритетом. Мы рады, что система запускается», - сказал глава республики.

Дуда назвал новый объект важным элементом в системе польской безопасности. Президент Польши также указал на необходимость электронной системы охраны на границе, поскольку Россия, по его мнению, - непредсказуемый и опасный сосед.

Протяженность барьера на границе Варминьско-Мазурского воеводства с Калининградской областью составила 200 километров. Заграждение состоит из двух тысяч столбов, рассчитанных на размещение трех тысяч всепогодных видеокамер и тепловизоров. Благодаря этой системе пограничники могут следить за всей линией границы в реальном времени.

Ранее Польша начала искать подрядчика для строительства электронного барьера вокруг реки Буг, отделяющей страну от Белоруссии. Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский сообщил, что протяженность заграждения составит 172 километра.